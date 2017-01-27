Deaş Tarafından İki Türk Askerinin Yakıldığı İddia Edilen Videoyla İlgili 6 Gözaltı

Terör örgütü DEAŞ tarafından 2 Türk askerinin yakıldığı iddia edilen görüntülerde örgüt propagandası yapan şahısla irtibatı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye'de terör örgütü DEAŞ tarafından 2 askerin yakıldığı iddia edilen ve örgüt propagandası yapılan görüntülerle ilgili çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında görüntülerde örgüt propagandası yapan teröristin Talip A. olduğunu ve 2016 yılı Şubat ayında Gaziantep üzerinden Suriye'ye gittiği belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Talip A. ile bağlantılı olduğu belirlenen S.B., K.D., O.K., A.B.İ., R.Ö. ve H.E. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklanırken, Talip A. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL