Deaş'tan Tutuklanan 3 Iraklı, Hakim Karşısında

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 2'si kardeş 3 Iraklının yargılanmasına başlandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlemiş, olayla ilgili DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Ahmet Ş.A., kardeşi Bekir Ş.A. ile Ahmet M.T. adlı Iraklılar gözaltına alınmış ve 29 Eylül 2016 günü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.



Tutuklanan 3 kişi hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlarından Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında tercüman yardımıyla ifadeleri alınan 3 Iraklı haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



Ahmet Ş.A., "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. DEAŞ ile ilgili herhangi bir yakınlığım söz konusu değildir. Örgütün hiçbir faaliyetine katılmışlığım yoktur. Hakkımda ifade veren 2 Iraklı ile aramızda husumet vardı. Kendilerini ceza evinden tanıyorum. Hatta beni başka bir akrabam ile karıştırmış olabilirler. Onlarla aramda Irakta arazı sınırı yüzünden husumet vardı. Ben burada isim karışıklığı nedeniyle bulunuyorum. Kimse adına ve örgüt adına da zekat toplamadım. Evde ele geçen para alışverişi ile ilgili belge de Irak'taki aşiretlerin anneme gönderdikleri yardımları yazdığım kağıttır. DEAŞ tarafından aranıyorum. O yüzden kendi güvenliğim için üzerimde Suriye vatandaşı kimliği taşıyordum. Türkiye'ye de 2014 yılında kaçak yollarla giriş yaptım. Suçsuzum" dedi.



Bekir Ş.A., "DEAŞ ile bir adım bile atmadım. Öyle bir şey tespit ederseniz beni burada idam edin. Benim örgütle hiçbir bağlantım yoktur. 2014 yılında Suriye üzerinden Türkiye'ye kaçak yolla giriş yaptım. Diğer sanık Ahmet M.T.'yi de tanımayız. Suçsuzum" diye konuştu.



"Aşiretimizin şeyhi DEAŞ örgütüne biat etmiştir"



Ahmet M.T. ise, "Mensubu olduğum aşiretin DEAŞ saflarına katıldığından Türkiye'de haberlerden duydum. Benim bu örgütle ilgim yoktur. Aşiretimizin şeyhi DEAŞ örgütüne biat etmiştir. Ancak benim kişisel olarak bu örgütle bir bağlantım yoktur. Türkiye'ye gelince Irak'taki düşmanlarım sosyal medya üzerinden DEAŞ'lı olduğuma dair fotoğraflarımı yayınlamışlar. Dava dosyasında yer alan elimde uzun namlulu silah ve paraların ise ben Ürdün sınırında memur olarak çalışıyorum. Araçların girdi çıktısını kayıt ediyorum. Hükümet yanlısı askerlerin silahları ile meraktan resim çektirdim. Elimdeki paralar da kendi param olan 62 bin dolardır. 2014 yılında kaçak olarak Türkiye'ye giriş yaptım. Gözaltında bulunan kardeşleri tanımam. Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındım. Türkiye bizi hapse attı. Türk adaletine sığınıyorum" şeklinde konuştu.



Savcı, 3 Iraklının tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, duruşma 3 sanığın da örgütle bağlantısının olup olmadığının Emniyet Genel Müdürlüğüne sorulması için ertelendi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - SAMSUN