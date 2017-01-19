- Musul Üniversitesi yerleşkesinin yer aldığı bölgeden detaylar
Musul Üniversitesi kampüsünde çatışmalardan zarar görmüş fakülte binalarından detaylar Irak'ın en büyük ve en önemli üniversitelerinden biri olan Musul Üniversitesi kampüsü 2014 yılından beri terör örgütü DEAŞ'ın elindeydi. Irak Ordusunun Musul kentini DEAŞ'tan kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında ordu güçleri tarafından kontrol altına alınan kampüs adeta hayalet bir yerleşkeyi andırıyor. Yaşanan şiddetli çatışmalar ve bombardımanlar nedeniyle üniversite girişi hasar görmüş durumda.
Deaş'tan Kurtarılan Musul Üniversitesi
- Musul Üniversitesi yerleşkesinin yer aldığı bölgeden detaylar Musul Üniversitesi kampüsünde çatışmalardan zarar görmüş fakülte binalarından detaylar Irak'ın en büyük ve en önemli üniversitelerinden biri olan Musul Üniversitesi kampüsü 2014 yılından beri terör örgütü DEAŞ'ın elindeydi.
- Musul Üniversitesi yerleşkesinin yer aldığı bölgeden detaylar
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