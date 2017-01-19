Deaş'tan Kurtarılan Musul Üniversitesi

- Musul Üniversitesi yerleşkesinin yer aldığı bölgeden detaylar

Musul Üniversitesi kampüsünde çatışmalardan zarar görmüş fakülte binalarından detaylar Irak'ın en büyük ve en önemli üniversitelerinden biri olan Musul Üniversitesi kampüsü 2014 yılından beri terör örgütü DEAŞ'ın elindeydi. Irak Ordusunun Musul kentini DEAŞ'tan kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında ordu güçleri tarafından kontrol altına alınan kampüs adeta hayalet bir yerleşkeyi andırıyor. Yaşanan şiddetli çatışmalar ve bombardımanlar nedeniyle üniversite girişi hasar görmüş durumda.