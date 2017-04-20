Deaş'tan Adliyeye Sevk Edilen 2 Iraklı Serbest

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Iraklı uyruklu 2 kişi mahkemece serbest bırakıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları iddia edilen Irak uyruklu Ahmed Anees A.A. (34) ve Aasım Haman M.H.'yı (29) 3 gün önce İlkadım ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına almıştı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan zanlılar, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ahmed Anees A.A.'nın üzerinde çok miktarda para ele geçirildiği öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 Iraklı serbest bırakıldı. - SAMSUN