DEAŞ şüphelisi 16 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i Suriyeli, 16 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü



ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5'i Suriyeli, 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada kimlikleri belirlenen kişilerin, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını tespit etti.

11 Nisan günü şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla 20 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 5'i Suriyeli, 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar 11 günlük sorgulamalarının ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Zanlılardan biri adli tıp birimine getirilirken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ey iman edenler. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin, Allah'ın şeriatına gelin" diyerek tepki gösterdi.

Bir başka zanlı ise "Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyen Allahu Teala'nın emirlerine uyun, şeriatına gelin" dedi.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.