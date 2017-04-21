Deaş Şüphelisi 16 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5'i Suriyeli 16 kişi, adliyeye sevk edildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, kimlikleri belirlenen kişilerin, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını tespit etti.



11 Nisan günü şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla 20 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 5'i Suriyeli, 16 kişi gözaltına alındı.



Zanlılar 11 günlük sorgulamalarının ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - ADANA