Deaş Şüphelisi 13 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

BURSA'da, 15 gün önce düzenlenen operasyonda, Reina saldırganı DAEŞ'li terörist Abdulgadir Masharipov ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan yabancı uyruklu 13 kişi, sorgulamalarının ardından adliyiye sevk edildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaköy saldırganı DAEŞ'li terörist Abdulgadir Masharipov'un Konya'da birlikte kaldığı bir kişinin Bursa'ya geldiğinin belirlenmesi üzerine, şüpheliyi ve bağlantılı olduğu kişileri takibe aldı. Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde belirlenen 7 adrese 15 gün önce düzenlenen operasyonda Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Doğu Türkistanlı 15'i kadın 27 şüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla birlikte yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 13 kişi sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler.



- Bursa