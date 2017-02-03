13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa'da 15 gün önce düzenlenen operasyonda, Reina saldırganı DAEŞ'lı terörist Abdulgadir Masharipov ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan ve bu sabah mahkemeye çıkarılan yabancı uyruklu 13 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Deaş Şüphelisi 13 Kişi Adliyeye Sevk Edildi (2)
13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa'da 15 gün önce düzenlenen operasyonda, Reina saldırganı DAEŞ'lı terörist Abdulgadir Masharipov ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan ve bu sabah mahkemeye çıkarılan yabancı uyruklu 13 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI