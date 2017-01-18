DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i 'örgüt üyeliği' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen 33 şüpheliden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 28'i ise "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 8 firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Deaş Soruşturmasında 28 Şüpheliye Tutuklama Talebi
DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 33 şüpheliden 28’i ’örgüt üyeliği’ suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i 'örgüt üyeliği' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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