Deaş Roketleri ile Ölenlerin Şehit Sayılması Talebi

Türkiye Kamu Sen Kilis İl Başkanı Osman Boybeyi, Suriye'den DEAŞ tarafından atılan roketler sonucu ölenlerin şehit sayılması gerektiğini söyledi.



İl Başkanı Osman Boybeyi, 18 Ocak tarihinde başlayıp Haziran ayına kadar devam eden roketli saldırı sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Kilis'in en kara günleriydi. Sonuçta 25 can verildi, yüzlerce yaralanan oldu.Kimi zaman günde 10 adet roket saldırısı yaşadık. Şaşkına döndük, ocaklarımız söndü.Kilis Kilis olalı, böyle zor günler görmedi. Paniğe kapılıp Kilis'i terkedenler kendilerince tehlikeden uzaklaşırken, Kilis'in cefakar insanları füzelere göğüs germek zoruna kaldı. Füze saldırılarında ölenlerin yakınlarından aldığımız bilgilere göre, aileden birine memur olma sözü verilmesine rağmen, şu ana kadar memur edilen olmadığı söylenmektedir. Ailelere yapılan 50 bin lira civarında yardımı alanlar olmakla birlikte, almayanlarda bulunmaktadır. Hepsinin ortak bir isteği var ki, çok ta haklılar. Yakınlarının şehit olduğunu ve onların şehit kabul edilmelerini istiyorlar. Devlet yetkililerinden bu konuda istekte bulunduklarını ve şu ana kadar bir sonuç alamadıklarını öğrendik. Roket saldırılarında kaybettiğimiz vatandaşların yakınlarının haklı talepleri değerlendirilmeli ve ölenler şehit kabul edilmelidir. Onlara bu kutsal unvan çok görülmemelidir. Valimiz İsmail Çataklı başta olmak üzere yetkililerimizden füze saldırılarında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza şehitlik ünvanının verilmesi için, gerekenlerin yapılmasını diliyor, Kilis'te bu tür olayların bir daha yaşanmamasını, Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz" dedi. - KİLİS