Deaş Operasyonunda Gözaltına Alınanlara Vatandaş Tepkisi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yeni yıla girerken eğlence merkezlerinde Reina saldırısına benzer saldırı yapacakları iddiasıyla 31 Aralık günü gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılar polis tarafından adli tıp birimine alınırken çevrede toplanan vatandaşlar da Türk bayrağı açıp, "Siz vatan hainisiniz, vatan hainleri yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, yeni yıla girerken terör örgütü DEAŞ üyelerinin Reina'daki gibi bir saldırı gerçekleştirme bilgisine ulaştı. Polis bunun üzerine 31 Aralık 2016'da şafak vakti harekete geçerek yeni yılın ilk saatlerinde eğlence merkezlerine yönelik olarak saldırı yapabileceği ihtimali olan şahısları yakalamak için 600 polisle 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.



Operasyonda 1'i Suriye uyruklu 30 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyette 20 gün boyunca sorgulandı. İfadeleri tamamlanan zanlılar bugün önce adli tıp birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.



"Siz vatan hainisiniz"



Zanlılar polis tarafından adli tıp birimine alınırken çevrede toplanan vatandaşlar da Türk bayrağı açıp "Siz vatan hainisiniz, vatan hainleri yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar saldırmak isteyince polis engel oldu. Bir vatandaş polise sarılıp tepkilerinin vatan hainlerine olduğunu söyledi. Zanlılar adliyeye sevk edilmek üzere adli tıp biriminden çıkartılmadan önce polisler tepki gösteren vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Zanlılar daha sonra polis aracına bindirilerek adliyeye götürüldü. 3 çevik kuvvet otobüsüyle getirilen zanlılara zırhlı araçlar eskortluk yaptı. - ADANA