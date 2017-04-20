Deaş Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Iraklı Adliyeye Sevk Sedildi

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3 gün önce gözaltına alınan 2 Iraklı bugün adliyeye sevk edildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 gün önce İlkadım İlçesi'nde DEAŞ operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Iraklı 34 yaşındaki Ahmed Anees Aberi A. ile 29 yaşındaki Asım Haman Hammad H. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ahmed Anees Aberi A.'nın üzerinden yüklü miktarda ABD doları ele geçti. Evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren sorgularının tamamlanması ardından 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



- Samsun