Deaş Operasyonu

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu tespit etti.



Ekipler, kent merkezindeki çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



Adreslerde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi.



Şüphelilerin, sosyal medyada propagandasını yaptıkları örgütün üyeleriyle irtibatlı oldukları iddia edildi.