Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grubun terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu tespit etti.
Ekipler, kent merkezindeki çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Adreslerde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi.
Şüphelilerin, sosyal medyada propagandasını yaptıkları örgütün üyeleriyle irtibatlı oldukları iddia edildi.
Deaş Operasyonu
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
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