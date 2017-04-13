DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı



SAKARYA – Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 27 kişi Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. TEM ve Özel Harekat Polisleri ile birlikte şehrin genelinde bulunan 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.