Deaş'lı Aydın'ın Hem Gözaltı, Hem Işid İnfaz Videosundaki Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Suriye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Türklerden oluşturduğu 'Yaşar Grubu'nun içerisindeki infaz timinde yer alan ve daha önce Türkiye'de 2 kez gözaltına alınıp bırakıldığı ortaya çıkan Hasan Aydın'ın, hem gözaltı hem de 1'i asker 2 kişinin öldürülmesi ile ilgili yayınlanan videodaki fotoğrafları ortaya çıktı.

Suriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde yer alan 3 Türk'ün, Hasan Aydın, Muhittin Büyükyangöz ve Talip Akkurt olduğu ortaya çıktı. DEAŞ'e yakın internet sitelerinde yer alan görüntülerde yer alan kişilerden Hasan Aydın'ın, Adana'da polisin ilk olarak 2012 yılında düzenlediği El Kaide terör örgütü operasyonunda gözaltına alınıp bırakıldığı, sonra da 2015'de Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken askeri malzemeler ve Drone ile birlikte yakalandığı ve yine serbest kaldığı ortaya çıkmıştı. Adana'da 31 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Aydın'ın 3 ağabeyi yakalanmış, Remzi ve Recep Aydın tutuklanırken, Davut Aydın ise serbest bırakılmıştı.