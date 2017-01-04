DEAŞ İntihar Eylemlerini Videolarla Özendirmiş

Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında örgüt propagandasını içeren, örgüt mensuplarının intihar eylemi gerçekleştirmelerini özendiren videolar bulundu. Terör örgütünün kriptolu mesajlarla nitrat temin edilmesi, suikast tarzı saldırılar yapılması talimatı verdiği belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ihbar üzerine terör örgütü DEAŞ'ın Van'daki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda bazı şüpheliler hakkında teknik takip işlemlerinin uygulandığı aktarılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettikleri, lojistik destek sağladıkları yönünde delil bulunan 15 kişi hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği bildirildi.

KRİPTOLU SALDIRI TALİMATLARI VERİLMİŞ!

Açıklamada, 8 Aralık 2015'te Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'NİTRAT TEMİN EDİN, SUİKAST YAPIN'

"Yapılan aramalarda örgütsel niteliği olabilecek çeşitli kitap ve dokümanlar, DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı olduğu belirtilen pankart ile çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. En konulan bazı dijital materyaller içinde kriptolu verilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çözümü yapılan bu kriptolu verilerde, DEAŞ silahlı terör örgütünün ülkemizde bulunan örgüt mensuplarına patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat temin edilmesi, ülkemizde eylem (suikast tarzı) geçekleştirmeleri ve bazı illerde eylem yapabilecek eleman teminine çalışılması konusunda talimat içerdiği değerlendirilen mesajlar bulunmuştur."

İNTİHAR VİDEOLARI ÇIKTI

"El konulan bazı cep telefonlarında örgüt propagandasını içeren, örgüt mensuplarının intihar eylemi gerçekleştirmelerini özendirici ve motive edici paylaşılmış videolar bulunduğu görülmüştür" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınan şüphelilerin sayısının çokluğu, delillerin toplanmasındaki güçlük nedeniyle gözaltı sürelere 3 Ocak'a kadar uzatılmıştır. 3 Ocak'ta 12 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmiş, ifadeleri alındıktan sonra silahlı terör örgütü üyeliği suçundan (TCK'nın 314/2 maddesine muhalefet) tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir. Şüphelilerden 10'unun tutuklanmasına, 2'si hakkında da adli kontrol şartlarının uygulanmasına karar verilmiştir."