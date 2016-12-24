DEAŞ'ın Videosu Gerçek mi? Hükümetten DEAŞ Videosu Açıklaması

DEAŞ'ın videosu gerçek mi? Hükümet DEAŞ videosu ile ilgili neler söyledi? Terör örgütü DEAŞ'ın Türk olduklarını öne sürdüğü iki askeri infaz ettiği iddia edilen videoyla ilgili iki bakan "3 asker DEAŞ'ın elinde ancak diğer tüm yorumlar teyit edilmiş değil." dedi. Konu hakkında açıklama yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Gerçek mi bilmiyoruz' derken geç saatlerde bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir." dedi.

DEAŞ'IN VİDEOSU GERÇEK Mİ?

Videonun yayınlanmasından sonra Genelkurmay Başkanlığı'nda bir dizi toplantı yapıldı. Görüntülerdeki askerlerden birinin geçen yıl DEAŞ tarafından sınır hattında kaçırılan Sefter Taş isimli asker olduğu değerlendiriliyor. DEAŞ bağlantılı kaçakçılar ile Kilis'in Merkez Yavuzlu köyü sınırındaki Şehit Mehmet Piyade Hudut Karakol Komutanlığı'na bağlı devriye görevi yapan askerler arasında 1 Eylül 2015'te çıkan çatışmada er Yusuf Beylam şehit olurken, Sefter Taş DEAŞ tarafından kaçırılmıştı. Ayağından yaralanan Taş'ın Rakka'da bir cezaevine konulduğu tespit edilmişti. Videodaki diğer askeri kıyafetli kişinin ise 3 yıl önce askerliğini tamamladığı öne sürülen Fethi Şahin olduğu iddia ediliyor.

KILIÇDAROĞLU: CEVAP BEKLİYORUZ

Terör örgütü DEAŞ'ın önceki akşam Türk olduklarını öne sürdüğü iki askeri infaz ettiğine ilişkin görüntülerin yer aldığı video, büyük bir infiale yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan videodaki görüntülerin gerçek olup olmadığı, montaj yapılıp yapılmadığı Jandarma Kriminal Dairesi tarafından en ince ayrıntısına kadar incelenmeye başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüntü iddiaları ile ilgili olarak, "Yüreğimiz yanıyor, hükümetten cevap bekliyoruz" dedi.

ELVAN: GERÇEK Mİ BİLMİYORUZ

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, internette sosyal medyada yayılan DEAŞ'ın iki Türk askerini infaz ettiği iddialarıyla ilgili, "Benim detaylı bir bilgim yok. Gerçek olup olmadığını da bilmiyoruz. Biliyorsunuz özellikle sanal dünyada çok değişik manipülasyonlar yapılabiliyor. Bunu görmeden hem Silahlı Kuvvetlerimiz, hem Savunma Bakanımız, konuşmadan bu konuya bir beyanat vermek doğru olmaz" dedi.

"BİR ÜLKE TERÖR ÖRGÜTÜYLE İŞBİRLİĞİ YAPMAZ"

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Boz'un cenaze törenine katılan Bakan Elvan şunları söyledi: "Teröre destek vererek, terörle mücadele edilmez. Terörle mücadele topyekün bir mücadeledir. Terör örgütü ne olursa olsun. İster PKK olsun, ister DEAŞ olsun, isterse DHKP-C olsun, bu terör örgütlerine karşı topyekun mücadele edilir. Ama bakıyorsunuz bazı uluslararası güçler, bazı ülkeler, 2 terör örgütü varsa, gidiyor o terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Bir ülke gidip, o terör örgütüyle işbirliği yapmaz. Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Hata yaptıklarını bu ülkeler mutlaka anlayacaklardır. Bundan zarar da göreceklerdir. Onun için terörle mücadele konusunda topyekun bir mücadele şart."

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK: 3 ASKERİMİZ DEAŞ'IN ELİNDE

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığınca İzmit'te bir restoranda düzenlenen 95. Daraltılmış İl Danışma Meclisi ve Mahalle Başkanları Toplantısı'nda konuştu: "Şu ana kadar 3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamdolsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var."