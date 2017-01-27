DEAŞ'ın Tacik Emiri İstanbul'da Yakalandı

DEAŞ'ın İstanbul'daki Tacik kökenli emiri İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

SURİYE'YE GEÇİŞLERİ ORGANİZE EDİYORDU

DEAŞ'ın emirinin yakalandığı hücrede 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli de tutuklanırken, DEAŞ'ın Özbek, Kazak, Tacik ve Çin hücrelerinin emiri olduğu öne sürülen A.K.'nın, Suriye'ye geçişleri organize ettiği iddia edildi.

IRAKLI KARDEŞLER DE SAMSUN'DA YAKALANMIŞTI

Öte yandan DEAŞ'ın canlı bomba saldırılarında kullandığı bombaları Irak'ta kurdukları fabrikada ürettikleri belirlenen Irak uyruklu 3 kardeş de, Sakarya polisinin operasyonu ile Samsun'da yakalandı.