DEAŞ'ın referandum planı bozuldu: 6 kişi gözaltına alındı



ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ yönelik yapılan operasyonda referandum u provoke edileceği öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Firari olan 10 kişi ise aranıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin, terör örgütü DEAŞ yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

'Referandumu provoke edecek 6 kişi gözaltında'

TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin desteği ile önceden belirlenen 20 farklı adrese 400 polisle baskın yapıldı. Terör yuvası mahallelere önce zırhlı araçlar ve ellerinde uzun namlulu silahlarıyla özel hareket ekipleri girip geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından söz konusu evlere girildi. Düzenlenen operasyonda, referandum seçimleri provoke edecekleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan operasyonda firari olan 10 şahısı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, operasyonu takip eden gazetecilerde, terör örgütünün hedefinde yer aldı. Gözaltına alınan bir zanlının yakınları gazetecilere taşlarla saldırmak istedi ancak araya giren polis buna izin vermedi. Daha sonra polis gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı.