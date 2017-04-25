Deaş'ın Libya Kurucusu Öldürüldü !

Terör örgütü DEAŞ'ın Libya kolunun kurucusu Abu Abdullah el Debbaşi, Libya'nın batısında Sabrata şehrinde silahlı bir grup tarafından öldürüldü. . Haberle ilgili yayınlanan bir videoda, Ebu Meriya olarak da bilinen DAEŞ'ın kurucusu Abu-Abdullah el-Debbaşi'nin arabanın içinde kanlı cesedi görünüyor. Yere atılmış bir başka cesedin etrafında silahlı bir grubun zafer ve intikam sloganları attığı görülüyor.



Amerika'nın 20 Şubat 2016'da Sabrata'da bir binaya yaptığı saldırıda Debbaşi'nin öldürüldüğü açıklanmış, ancak ailesi Debbaşi'nin saldırı sırasında binada olmadığını ve hayatta olduğunu söylemişti. ABD'nin yaptığı bu saldırıda, 42 DEAŞ militanı öldürülmüş ve DEAŞ'ın daha önce kaçırdığı Sırbistan elçiliğinin iki çalışanı da hayatını kaybetmişti.



(İHA)