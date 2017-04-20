Deaş'ın "Keşif" Davası Başladı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, TBMM bahçesi ve AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile İstanbul Küçükçekmece'deki Zeynebiyye Camisi civarında gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem için keşif amaçlı dolaştığı tespit edilen sanığın da aralarında bulunduğu 29'u tutuklu 35 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, keşif yaptığı öne sürülen Selim Sümeli'nin de aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık ile 3 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.



Duruşmada kimlik tespiti yapılmasının ardından sanıklar hakkında iddianamede yer alan suçlamalar okundu. Mahkemeye gelen evrakların okunduğu duruşma, tutuklu sanıkların savunma yapmasıyla devam ediyor.



İddianame ve ceza istemleri



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, terör örgütü DEAŞ'ın yapısı ve faaliyetleri, Türkiye'deki eylemleri ile söz konusu şüphelilerin örgütle irtibatına yer verildi.



İddianamede, TBMM bahçesi ve AK Parti İl Başkanlığı ile İstanbul Küçükçekmece'deki Zeynebiyye Camisi civarında gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem için keşif amaçlı dolaştığı öne sürülen sanık Selim Sümeli, Ali Karataş, Emin Güneş, Fatma Küçük, Orhan Küçük ve Serdar Kerim hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.



Diğer şüphelilerin de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen iddianamede, tutuklu sanıklardan Selim Sümeli'nin takibi sırasında 12 Ekim 2016'da İstanbul'dan Ankara'ya gittiği, şüphelinin dikkati çekmeyecek şekilde giyindiği, sakallarını iyice kısalttığı, dosya içerisinde mevcut resimlerde ve tutanaklarda şüphelinin Kocatepe Camisi ve avlusu ile AK Parti İl Başkanlığı civarında keşif amaçlı dolaştığı ifade edildi.



İddianamede, şüpheli Sümeli'nin Ankara'da bulunduğu sürede hiç kimseyle görüşmediği, sadece TBMM bahçesi ve AK Parti Ankara İl Başkanlığı civarında dolaştığı, şüphelinin aynı günün akşamında İstanbul'a döndüğü aktarılarak, şüphelinin Zeynebiyye Camisi civarında gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem için keşif amaçlı dolaştığının, çekilen fotoğraflar ve tutanaklarda tespit edildiği vurgulandı.



Keşfin talimatının Suriye'de DEAŞ adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Türkiye'ye yönelik eylem talimatlarını verdiği değerlendirilen Abu Darda Al Turki kod adlı Metin Ç. ve Ebu Hamza kod adlı Mustafa G. tarafından veriliyor olabileceği değerlendirilen iddianamede, sanık Sümeli'nin eylem yapacak şahıs arayışı içerisinde olduğu, bu amaçla İbrahim D, Şuayip A. ve Abdulsamet Ç. ile irtibata geçtiği kaydedildi.



Sultanbeyli'de "sübyan okulu"



İddianamede, sanıklardan ele geçirilen materyallerin üzerinden yapılan incelemede, kendisine başka bir numaradan gönderilen video içeriğine yer verildi. Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tablo şeklinde fotoğraflarını satan seyyar satıcının çekildiği, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret içerikli sözler sarf edildiği kaydedildi. İddianamede, İstanbul Sultanbeyli'deki "sübyan okulu" ve "Ribat Eğitim Kurumu" adı altındaki mekanlarda, çatışma bölgesinde bulunan ya da ölen DEAŞ mensuplarının çocuklarına özel dersler verildiği belirtildi.



Derslerde, Atatürk ilke ve inkılaplarını, devleti, okulları ve askerliği reddetmelerine yönelik konuların işlendiği anlatılan iddianamede, eğitim mekanları ve çocukların fotoğraflarına da yer verildi. Söz konusu eğitim kurumunun müdiresinin de dosya kapsamında firari sanık Fatma Küçük olduğu ve eğitimde başarı gösteren çocuklara takdirname belgesi hazırlayıp verdiği belirtilen iddianamede, yine ele geçen dokümanlarda, çatışmada ölen ya da cezaevinde olan örgüt mensuplarının çocuklarından ücret alınmadığının anlaşıldığı kaydedildi.



Dokümanlarda "Bahse konu yerin DEAŞ terör örgütü ideolojisi yönünde eğitim verdiği, DEAŞ terör örgütünün meşrulaştırılarak küçük yaştaki çocuklara benimsetilmeye çalışıldığı, eğitim alan çocukların da radikalleşmeye başladığı" ifadelerinin yer aldığı aktarılan iddianamede, tutuklu şüphelilerin bir kısmının Sultanbeyli'de kullandığı belirlenen illegal bir mescidin de ortaya çıkarıldığı bildirildi.



İddianamede, illegal mescidin dışarıdan iş yeri gibi göründüğü ancak iç kısmının mescit şeklinde dekore edildiği, burada da DEAŞ militanlarına örgüt hakkında bilgilerin verildiği toplantıların gerçekleştirildiği, örgüt adına broşür dağıtacak, başka kişilerle muhatap olacak kişilerin tespit edildiği organizasyonların yapıldığı vurgulanarak, illegal mescitteki aramalarda da çok sayıda DEAŞ terör örgütünün propagandasını içeren dergi ve kitapların ele geçirildiği belirtildi.