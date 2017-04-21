Deaş'ın Kerkük'teki Türkmen Kasabası Beşir'e Saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde Türkmenlerin yaşadığı Beşir kasabasına terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen havan saldırısı sonucu 4'ü çocuk 6 sivilin yaralandığı bildirildi.



Beşir kasabasında görevli Polis Şefi İsam Beşirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce kurtarılan ancak DEAŞ militanlarına sadece 5 kilometre uzaklıkta yer alan Beşir kasabasına düzenlenen havan saldırısı sonucu 4'ü çocuk 6 sivil yaralandı." dedi.



Beşirli, kasabanın son bir ayda ciddi anlamda terör örgütü DEAŞ militanlarının havan topu saldırıları ve keskin nişancıların hedefi olduğunu ifade etti.



Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan ise DEAŞ'tan bir yıl önce kurtarılmasına rağmen Beşir kasabasının hala tehdit altında olduğunu belirtti.



Turan, "Beşir kasabasına yönelik tüm saldırı ve güvenlik ihlallerinden, Havice operasyonunun başlamasını engelleyen tüm hükümet yetkililerini sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.