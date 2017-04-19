- (Özel Haber) DEAŞ'ın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu



MUSUL - Iraklı güçler, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'daki müzeden ve çeşitli bölgelerden ele geçirdikleri ve kaçırmaya hazırlandıkları 50 kadar tarihi esere el koydu.

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta Nimrud, Hatra ve Ninova kentinde bulunan tarihi eserleri, manastır ve kiliseleri yok etmişti. DEAŞ, ülkenin en büyük ikinci şehri olan Musul'u kontrolü altında bulundurduğu sürece kentte bulunan tarihi eserlere zarar verip, tarihi mekanları da yerle bir etti. Son olarak Iraklı güçler terör örgütü DEAŞ'ın kaçırmaya çalıştığı tarihi eserlere el koydu. DEAŞ'ın ülkenin çeşitli bölgelerinden elde ettikleri tarihi eserleri patlayıcıların arasına saklayarak Musul Üniversitesinde sakladıkları öğrenildi. 50 adet tarihi eserin bazılarının müzelerden, bazılarının tarihi eser bölgelerinden bazılarının ise Hz. Yunus Peygamberin kabrinin bulunduğu bölgeden alındığı ifade ediliyor. Tüm parçalar numaralandırıldıktan sonra Kültür Bakanlığı tarafından muhafaza edilmek üzere Bağdat'a gönderilecek.

DEAŞ, Irak'ta bulunan tarihi eser, manastır ve kiliselerin yok etmişti. Yıkılan eserler arasında Suriye'deki antik kent Palmira da bulunuyor. Terör örgütü DEAŞ, 2015 yılında yoğun çatışmaların ardından Palmira'nın kontrolünü sağlamış, binlerce yıllık geçmişe sahip kentteki tarihi eserleri harabeye çevirmişti. Birleşmiş Milletler (BM), güvenlik güçlerinin koruması altında bölgeye giden UNESCO heyetinin, Palmira'daki heykellerin, büstlerin, mezarların ve anıtların büyük bir kısmının yıkılıp, parçalandığını açıklamıştı.