Deaş'ın İhtiyaç Duyduğu Malzemeleri Satın Almışlar

İzmir'de halk oylamasına yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlının, Suriye'de çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensubu teröristlerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri satın aldıklarının tespit edildiği belirtildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 11 Nisan'da düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9'u Suriye vatandaşı 19 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı oldukları belirtilen şüphelilere ilişkin ilginç ayrıntı ve bağlantılar da deşifre edildi.



Teröristler için malzeme satın aldıkları tespit edildi



Zanlıların geçmişteki operasyonlarda tutuklanan bazı örgüt üyeleriyle bağlantıları tespit edildi.



Sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların, örgüte eleman temini için çalıştıkları, sempati duyan kişilerle irtibata geçtikleri kaydedildi.



Şüphelilerin, halk oylamasını sabote etmek için eylem hazırlığı yaptıkları, oy kullandırılmaması yönünde baskı kurmaya çalıştıkları ileri sürüldü.



Zanlıların Suriye'deki çatışma bölgesinde bulunan teröristlerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıkları, hesap hareketlerinde dikkati çekmemek için çatışma bölgelerinden gönderilen parayla satın alma işlemini gerçekleştirdikleri, örgüt üyesi kuryeler aracılığıyla malzemelerin çatışma bölgelerine gönderilmesini sağladıklarının belirlendiği öğrenildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şubesi ekipleri, Özel Harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 9'u Suriye uyruklu 19 kişi yakalanmış, aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve hücum yeleği ile dijital malzemeler ele geçirilmişti.



Zanlıların, 16 Nisan'daki halk oylamasına yönelik eylem hazırlığında oldukları ileri sürülmüştü.