DEAŞ'ın Elebaşlarından Mahmut El-Isevi, Rakka'da Öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Isevi'nin Felluce'den Rakka'ya geçmeden önce DEAŞ'ın medya ve istihbarat yapılandırmasında görev yaptığı, örgüt içerisinde talimatların ve propaganda malzemelerinin akışından sorumlu olduğu" kaydedildi.

DIŞ OPERASYONLARI KOORDİNE EDİYORDU

Açıklamada, Isevi'nin dış operasyonlarını koordine eden örgüt mensupları ile bölgeler arası seyahat ettiği ve 2 Kasım'da öldürülen DEAŞ'ın Orta Doğu Emiri Abdülbasit el-Iraki ile yakın ilişkisinin bulunduğu belirtildi.

"BÖLGELER ARASI TERÖR SALDIRILARI GERİLEDİ"

CENTCOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"El-Isevi 2016 yılında koalisyon tarafından örgütün dış operasyonları ağından öldürülen on altıncı liderdir. Onunla birlikte, DEAŞ'ın terör saldırılarını planlayan liderlerinin art arda öldürülmüş olması ile birlikte onun da öldürülmüş olması örgütün bölgeler arası terör saldırılarını daha da geriletmiştir. Koalisyon, müttefik ve koalisyon ortakları olan ülkelerde terör saldırısı planlayan DEAŞ liderlerini takip edip, etkisiz hale getirmeye devam edecektir."