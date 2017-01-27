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Deaş'ın Bomba Yapıcıları Yakalandı
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Deaş'ın Bomba Yapıcıları Yakalandı

DEAŞ'ın canlı bomba saldırılarında kullandığı bombaları üreten Iraklı 3 kardeş Samsun'da yakalandı.

Deaş'ın Bomba Yapıcıları Yakalandı

DEAŞ'ın canlı bomba saldırılarında kullandığı bombaları üreten Iraklı 3 kardeş Samsun'da yakalandı

Kaynak: Dunya.com

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