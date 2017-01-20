Deaş, El Bab'da Bombalı Araçla Saldırdı: 5 Şehit, 9 Yaralı - Ek Fotoğraflar

Deaş, El Bab'da Bombalı Araçla Saldırdı: 5 Şehit, 9 Yaralı - Ek Fotoğraflar

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El Bab, Bomba, Şehit
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