Deaş'e Yönelik Operasyon; Yakalanan 3 Kişinin 16 Nisan Öncesi Saldırı Planı Yaptığı Belirtiliyor

İstanbul polisi terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sansasyonel bir eylem planladığı yönündeki istihbarat bilgisi üzerine harekete geçti.



Çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerden başlayan çalışmada 3 kişinin kimliği belirledi. Kimliklerin ve adreslerin belirlenmesinin ardından Özel Tim ekiplerinin desteğiyle Beyoğlu, Bahçelievler ve Beykoz'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. M.K.B., S.D. ve N.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı, adreslerinde yapılan aralarda bazı belgelere el konuldu. İstanbul'da referandum öncesinde terör saldırısı planladıkları ileri sürülen 3 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. - İstanbul