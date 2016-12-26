DEAŞ'e Ağır Darbe! Bozguna Uğradılar

Musul'da Irak ordusu ile DEAŞ militanları arasındaki çatışmalarda 97 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

97 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak ordusu ve koalisyon güçlerinin Musul'u DEAŞ terör örgütünden geri alma operasyonu kapsamındaki çatışmalarda dün 97 terörist etkisiz hale getirildi. Musul'un doğu ve güney bölgelerinde süren çatışmalar sırasında, DEAŞ militanları intihar saldırıları ve top ateşiyle kenti savunmaya devam ediyor.

Irak ordusundan yapılan açıklamalara göre, dün yaşanan üç ayrı çatışmanın birinde, Musul'un güneyindeki federal polis mevziine saldırmaya çalışan DEAŞ'lıların el yapımı patlayıcı yüklü iki aracı imha edilerek 21 terörist etkisiz hale getirildi.

İkinci çatışmada, bomba yüklü araç ve intihar bombacılarıyla İntizar ve El Selam bölgesindeki Irak askeri mevzilerine saldıran teröristlere karşılık veren Irak ordusu, 51 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ayrıca koalisyon güçlerinin El Vahda bölgesinde düzenlediği hava taarruzlarıyla da 25 terörist etkisiz hale getirildi.