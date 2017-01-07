Deaş, Azez'de Bomba Yüklü Araç Patlattı (2)

20 YARALI GELDİ



Azez'de terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne 20 yaralı getirildi.



Azez ilçe merkezinde meydana gelen patlamada yerel kaynaklar 25 civarında kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralananların büyük bölümüne Suriye'de müdahale edildiği ve durumu ağır olanların Kilis'e gönderildiğini bildirdi. Kilis'e getirilen ve acil serviste tedavilerine başlanan yaralılardan durumu ağır olanlar ise Gaziantep'e sevk edildi.