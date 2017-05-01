Deaş Afganistan'da Taliban Kampına Saldırdı

Terör örgütü DEAŞ'ın, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Çaparhar ilçesinde Taliban militanlarının kampına saldırdığı bildirildi.



Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin, Taliban'ın Çaparhar'daki kampına saldırdığını belirtti.



Saldırıda 21 Taliban militanının öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, saldırının ardından çıkan çatışmada ise 7 DEAŞ'lının öldüğünü aktardı.



Çatışmada 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralandığını kaydeden Ataullah Hogyani, ayrıca DEAŞ'lıların bölgedeki 7 sivilin evini de ateşe verdiğini vurguladı.



Taliban'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde, 4 gün önce de çıkan çatışmada 76 Taliban militanıyla 15 DEAŞ'lı terörist ölmüştü.