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Deaş'a Katılmak İsteyen 74 Bin Kişi Yakalandı'
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Deaş'a Katılmak İsteyen 74 Bin Kişi Yakalandı'

Veysi Kaynak, Türkiye'de DEAŞ'a katılmak için yakalanan kişi sayısının 74 bin olduğunu söyledi.

Deaş'a Katılmak İsteyen 74 Bin Kişi Yakalandı'

Veysi Kaynak, Türkiye'de DEAŞ'a katılmak için yakalanan kişi sayısının 74 bin olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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