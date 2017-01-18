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Deaş'a Katılmak İsteyen 74 Bin Kişi Yakalandı'
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Deaş'a Katılmak İsteyen 74 Bin Kişi Yakalandı'
18 Ocak 2017 Çarşamba 15:52
Veysi Kaynak, Türkiye'de DEAŞ'a katılmak için yakalanan kişi sayısının 74 bin olduğunu söyledi.
Veysi Kaynak, Türkiye'de DEAŞ'a katılmak için yakalanan kişi sayısının 74 bin olduğunu söyledi.
Kaynak:
Dunya.com
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