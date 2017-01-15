Deaş, 320 Iraklıyı Serbest Bıraktı

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de alıkoyduğu 320 Iraklıyı serbest bıraktığı bildirildi.



Enbar Operasyonlar Komutanlığı'ndan Albay Velid ed-Dıleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın, aralarında El-Kaim ilçesinden asker ve memurların da bulunduğu 320 Iraklıyı Suriye-Irak sınırında serbest bıraktığını söyledi.



Dıleymi, örgütün bu kişileri, Enbar'daki karargahlarının yerleriyle ilgili Irak güçlerine bilgi akışı sağladıkları gerekçesiyle geçen yıl alıkoyarak Suriye'ye götürdüğünü belirtti.