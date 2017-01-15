Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de alıkoyduğu 320 Iraklıyı serbest bıraktığı bildirildi.
Enbar Operasyonlar Komutanlığı'ndan Albay Velid ed-Dıleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın, aralarında El-Kaim ilçesinden asker ve memurların da bulunduğu 320 Iraklıyı Suriye-Irak sınırında serbest bıraktığını söyledi.
Dıleymi, örgütün bu kişileri, Enbar'daki karargahlarının yerleriyle ilgili Irak güçlerine bilgi akışı sağladıkları gerekçesiyle geçen yıl alıkoyarak Suriye'ye götürdüğünü belirtti.
Deaş, 320 Iraklıyı Serbest Bıraktı
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de alıkoyduğu 320 Iraklıyı serbest bıraktığı bildirildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de alıkoyduğu 320 Iraklıyı serbest bıraktığı bildirildi.
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