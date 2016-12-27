DEAŞ 2 Türk askerini yaktı mı? DEAŞ'ın videosu ile ilgili Numan Kurtulmuş ne söyledi? Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, DEAŞ'ın yayınladığı iddia edilen ve infial yaratan görüntülerle ilgili "Henüz netleşmiş bilgi yok. Ancak medyadaki arkadaşlar ayağını denk alsın." dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, DEAŞ'ın Türk askerleriyle ilgili yayınladığı iddia edilen görüntülerle ilgili "Henüz TSK'dan net bir bilgi gelmedi. Ancak medyadaki arkadaşlar ayağını denk alsın. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değil. Türkiye fiilen bir savaş içerisinde. Kimse bu dönemde böyle bir duyarsızlık içinde olmasın." dedi.

DEAŞ 2 TÜRK ASKERİNİ YAKTI MI?

"MHP ile anayasa konusundaki görüşmeler başından beri şeffaf yürüyor. Baştan belirlenen prensipler çevresinde görüşülüyor. herhangi bir sapma söz konuısu değil. MHP Anayasa Paketi'ne destek vermeye devam edecektir.

"MEDYADAKİ ARKADAŞLAR AYAĞINI DENK ALSIN"

Bu görüntülerle ilgili netleşmiş bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Olsun olmasın bu tarz görüntülerle halkı korkutmaya içine kapatmaya çalışıyorlar. Medyadaki bazı arkadaşlar ayaklarını denk alsın. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değil. Türkiye fiilen bir savaş içerisinde. Kimse bu dönemde böyle bir duyarsızlık içinde olmasın.

"PYD'NİN MENBİÇ'TEN ÇIKARILMASI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Türkiye El Bab operasyonuyla ilgili, ilgili bütün tarafları bilgilendirmektedir. Menbiç'ten PYD unsurlarının çıkarılması için seri görüşmeler sürdürülüyor. Fırat'ın doğusuna gitmesi için sonuç inşallah elde edilecektir. Türkiye El Bab operasyonunu milli birikimiyle çözebilecek imkandadır. Sahanın son derece karmaşık olduğunu görmemiz lazım. Musul operasyonu gibi, Rakka operasyonu gibi, El Bab operasyonu gibi üç tane önemli operasyon olduğunu biliyoruz. Şuradan şu birlik geliyor gibi bir savaş stratejisi gibi yorumlar yapılmasını doğru bulmam.

"REFERANDUMA GİDİLECEK"

Önümüzdeki süreç önemli bir noktadır. Anayasa görüşmelerini tamamlayıp referanduma gidilecek. Burada herkesin sözlerine dikkat etmesi lazım. Bu anayasa değişikliği etkin yönetim için talep edilmiş bir tekliftir. Milletten başka hiçbir güç yoktur. Herkes uslubuna dikkat etmesi lazım. Biz bunu bütünleşme meselesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin ulusal mücadelesi kimsenin babasının malı değildir. Mustafa Kemal Atatürk herkesin ortak değeridir. Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ü başka yerde göstermeye çalışmak siyaseten başka hesapların olduğunu göstermektedir. Siyasi görüşümüz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama yapmayın. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden 2017 yılında yapılacak bir referandumu yönetmeye çalışmak son derece talihsizliktir.

"OHAL UZATILACAK MI"

Bakanlar Kurulu'nda bugün gündeme gelmedi. Laf olsun diye orta konulmamıştır. OHAL olmasaydı terör örgütlerine karşı atılan adımlar mümkün olmayabilirdi. OHAL gerektiği kadar olacaktır. İmkanlar, siyasi şartlar el veriyorsa belli bir noktaya gelinir.

YAZ SAATİ UYGULAMASI

Yaz saati uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili bir çalışmamız yok, geriye alma gibi bir niyetimiz yok."











