Ddy'ye Ait 62 Ton Hurda Demirin Çalındığı İddiası

Samsun'un Havza ilçesinde Devlet Demiryollarına (DDY) ait 62 ton hurda demiri çalıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.



Bir ihbarı değerlendiren Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesinde C.Y'ye ait iş yerinde DDY Genel Müdürlüğüne ait 62 ton hurda demir ele geçirdi.



C.Y, çalışanı M.G. ile hurda demirleri çaldıkları iddia edilen M.İ, M.A. ve İ.M. gözaltına alındı.



Zanlılardan M.G, İ.M, ve M.İ, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



İş yerindeki hurda demirlere de DDY'ye teslim edilmek üzere el konuldu.