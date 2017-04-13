Ddy Otla Mücadele Çalışması Yapacak
Devlet Demir Yolları (DDY) Genel Müdürlüğü tarafından Ankara, Eskişehir, Konya, Sakarya, Kayseri, Karabük, Zonguldak, Niğde, Kırıkkale ve Çankırı sınırları içinde bulunan demiryolu hatlarında 17 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde "otla mücadele" çalışmaları kapsamında ilaçlama yapılacak.
Devlet Demir Yolları (DDY) Genel Müdürlüğü tarafından Ankara, Eskişehir, Konya, Sakarya, Kayseri, Karabük, Zonguldak, Niğde, Kırıkkale ve Çankırı sınırları içinde bulunan demiryolu hatlarında 17 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde "otla mücadele" çalışmaları kapsamında ilaçlama yapılacak.
DDY'den yapılan açıklamada, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, demiryolu güzergahı ve 10 metre yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihinden 10 gün sonrasına kadar belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyon çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvan otlatmamaları ve ot hasadı yapılmamaları gerektiği belirtildi.
İlaçlama programı kapsamında, 17-20 Nisan'da Ankara Marşandiz Gar sahası, Raykaynak Fabrika, Yenikent-Marşandiz, Eskişehir Hasanbey, 22 Nisan'da Ankara Marşandiz-Konya YHT Hattı, 26-28 Nisan'da Zonguldak-Karabük-Çankırı-Kırıkkale (Irmak) hattı, 29 Nisan-02 Mayıs'da Kırıkkale (Irmak)-Yozgat (Yerköy)-Kayseri-Niğde (Ulukışla) hattı, 06-11 Mayıs'ta Ankara (Marşandiz)-Konya-Eskişehir-Sakarya (Ali Fuat Paşa) YHT hattı, 13-14 Mayıs'ta Eskişehir-Ankara-Ankara (Marşandiz) hattında ilaçlama yapılacağı kaydedildi.