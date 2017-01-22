Dçso - Mozart'ın Sihirli Dünyası

Çocuklar sizi klasik müziğe davet ediyor, eşsiz bir sahne şovu sizi bekliyor!



"Gelmiş geçmiş en büyük bestecilerden Mozart'ı sahnede bir oyunu yönetirken izlemek ister misiniz? Hem de çocukluğu ile birlikte.



Mozart'ın notaları eşliğinde dans eden gizemli karakterlere ve görsellerle desteklenen büyüleyici bir dünyaya hazır olun.



Türkiye'nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), kuruluşunun 12. yılında, Sihirli Flüt'ten esinlenerek hazırlanan Mozart'ın Sihirli Dünyası'nda ünlü operadan bölümler seslendirecek.



DÇSO, yazar ve yönetmenliğini Murat Göksu'nun yaptığı Mozart'ın Sihirli Dünyası'nda Prof. Rengim Gökmen yönetiminde sahnede olacak. Televizyonların küçük yıldızı Ata Berk Mutlu'nun Mozart'ın çocukluğunu canlandırdığı gösteride, Mozart rolünde ünlü oyuncu Serhat Kılıç yer alıyor.



Mozart'ın Sihirli Dünyası, DÇSO yorumuyla 22 Ocak Pazar günü 15.00 ve 18.00 saatlerinde VW Arena'da…"