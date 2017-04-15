Dbp'li İl Genel Meclis Üyesine PKK Tutuklaması

AĞRI'nın DBP'li İl Genel Meclis üyesi Faruk Kara, PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.



DBP'den İl Genel Meclis üyeliği görevini yürüten Faruk Kara, dün Doğubayazıt-Ağrı karayolu üzerinde arama noktasında jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Kara, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan Faruk Kara, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



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