Dbp'li Eski Belediye Başkanı Kaya'nın Yargılanması

Van'da eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı ile eski BDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın tutuklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada cumhuriyet savcısı ve hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.



Van 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir suçtan tutuklu Kaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, avukatı salonda hazır bulundu.



Kaya, yaptığı savunmada, dosyada ismi bulunan hakim ve savcıları tanımadığını, isimlerini bile bilmediğini belirterek, onları hedef alan bir açıklama yapmadığını ileri sürdü.



Açıklamasında siyasi iktidarı eleştirdiğini, partilerine yönelik baskılara tepki gösterdiğini anlatan Kaya, beraatini talep etti.



Sanık avukatı da müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları işlemediğini savundu.



Mahkeme duruşmayı erteledi.