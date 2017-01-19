Dbp'li Belediye Başkanı ve Eş Başkana 6 Yıl 3 Ay Hapis

Elazığ'ın HDP'li Karakoçan İlçesi Belediye Başkanı Burhan Kocaman ve belediye eş başkanı Cennet Ayık'a, zimmet suçundan 3'er yıl 1'er ay 15'er gün hapis cezası olmak üzere toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman ve belediye eş başkanı Cennet Ayık'ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanıklar Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman ile belediye eş başkanı Cennet Ayık ve avukatı katıldı.



Mahkeme heyeti, daha önce savcının esasa ilişkin 'Sanık Cennet Ayık'ın seçimlerde meclis üyesi olarak seçildiği, ancak sonradan sözde eş belediye başkanı olarak görev aldığı ve maaşa bağlandığı, yapılan maaş ödemelerinin toplam 47 bin 800 lira olduğu sabittir. Ancak 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nda eş başkanlık kadrosu bulunmamaktadır. Belediyenin meclis kararı da uygun değildir. Siyaset haricinde, tüm eş başkanlık uygulamaları geçersizdir. Belediye Başkanı Burhan Kocaman'ın, 5018 Sayılı Kanun gereği belediye mallarının usulsüz olarak atanan eş başkana maaş bağlamak nedeniyle eylem ve fikir birliği ile müddet zimmet suçunu işlediği gerekçesiyle TCK 247, 248/1-53 maddelerince cezalandırılmasını talep ettiği' mütalaasına karşı sanık avukatının savunması dinledi.



Sanıklar beraat istedi



Sanık avukatı, savunmasında, müvekkillerinin zimmet suçunu işlemediğini belirterek beraat kararıyla birlikte uygulanan adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Sanıklardan Kocaman ise, "İyi niyetli belediye meclis üyelerinin kararlarını uygulayan bir belediye başkanı olarak zimmet suçunu işlemedim. Beraat kararıyla birlikte, sağlık problemlerim ve hukuk öğrencisi olmam nedeniyle sınavlara giremediğim için hakkımda uygulanan adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istiyorum" dedi.



Diğer sanık Ayık da hakkında beraat kararı verilmesini, eşi engelli olduğu için adli kontrol şartlarının da kaldırılmasını istedi.



Mahkeme ceza verdi



Kararı açıklayan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahtiyar Çolak, her iki sanığa da TCK/ 247/1 maddesi gereğince 6'şar yıl hapis cezası verdiklerini, zimmet suçunun birden fazla tekrarlandığı gerekçesiyle cezalarını arttırarak 7 yıl 6'şar aya çıkardıklarını ancak, söz konusu zararın giderilmesi nedeniyle TCK/248 ve diğer maddeleri uygulayarak cezalarını 3'er yıl 1'er ay 15'er güne düşürdüklerini belirtti.



Her iki sanığa toplam 6 yıl 3'ay hapis cezası verilerek, haklarında uygulanan adli kontrol kararları kaldırıldı. - ELAZIĞ