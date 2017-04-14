Dbp İl Genel Meclis Üyesi Tutuklandı
Ağrı’nın DBP’li il genel meclis üyesi Faruk Kara tutuklandı.
Ağrı'nın DBP'li il genel meclis üyesi Faruk Kara tutuklandı.
Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) belediye meclis üyeliği görevini yürüten Faruk Kara, Doğubayazıt-Ağrı karayolu üzerinde arama noktasında hakkında gözaltı kararı olduğu gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınarak Doğubayazıt'a getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Kara, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü üyeliğinden" tutuklanan Kara, Ağrı M tipi kapalı cezaevine gönderildi. - AĞRI