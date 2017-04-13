Dazkırı Kaymakam Vekili Uçar, Köyleri Ziyaret Etti

Dazkırı Kaymakam Vekili Nejdet Uçar, köy ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi.



Uçar, Sarıkavak, Örtülü ve Darıcılar köylerini ziyaret etti. Köy kahvelerinde düzenlediği toplantılarla köy sakinleriyle bir araya gelen Uçar, sorun ve talepleri dinledi.



Kaymakam Vekili Uçar'a ziyaretlerinde, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Nihal Abi, İlçe Özel İdare Müdürü Yunus Korkmaz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Saymanı Uğur Demir eşlik etti.