Dayı ile Yeğenin Kavgası Kanlı Bitti

Edirne'de aralarında kavga çıkan dayı ve yeğeni birbirlerini yaralayarak hastanelik oldu.



Edinilen bilgiye göre, Edirne merkez Çilingirler çarşısında bir dükkanda yaşanan olayda aralarında husumet olduğu öğrenilen, bir okulda müdür olarak görev yapan N.A. ile yeğeni B.O. ile tartışmaya başladı. Dayı ve yeğeni birbirlerine kesici aletle saldırdı. Yaralı şahıslara ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Polis, olayla ilgili görgü tanıklarını dinlerken, yaralanan şahısların hastanede tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. - EDİRNE