Dayakcı Polisler Hakkında Soruşturma

ERZURUM'da kapalı alanda sigara içtiği için çıkan tartışmada voleybol antrenörü 43 yaşındaki Sinan Erhan'a orantısız güç kullanan polisler hakkında adli ve idari soşturma başlatıldı.



Olay, geçen 11 Nisan günü saat 22.30'da merkez Yakutiye İlçesi'ndeki bir nargilecide meydana geldi. İddiaya göre nargile içilen mekanda sigara yakan Sinan Erhan'ı, işyeri çalışanları uyardı. Tartışma çıkınca polise haber verildi. Gelen polisler iddiaya göre Sinan Erhan'a orantısız güçle müdahale etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 polisten biri Erhan'ın gözüne biber gazı sıkarken, diğerleri yere yatırıp kelepçe takmaya çalıştı. Takviye için gelen polisler de yerde yatan Erhan'a tekmek attı. Başına aldığı darbelerle fenalaşan Erhan'a götürüldüğü hastanede tıbbi müdahale edilerek rapor verildi. Polis merkezinde ifadesi alınan Erhan, saat 01.30'da serbest bırakıldı. Ağabeyini karakoldan çıkar çıkmaz Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götüren İlhan Erhan, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. İlhan Erhan, kendisinden 1 yaş büyük olan ağabeyinin 1999- 2000 yıllarında Siirt'te yedek subay olarak vatani görevini yaparken, yaşanan bir olay üzerine psikolojik rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Yediği dayak yüzünden tekrar aynı rahatsızlığı ortaya çıkan Sinan Erhan tedavi için Elazığ'a sevk edildi.



Yaşananların basına yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Polisler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:



"İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak misyonu ile hareket edilerek, insan hakları ve demokrasiden taviz vermeyip polis halkla ilişkilerine azami özen gösterilmekte ve hukuk üstünlüğü ilkesi doğrultusunda görev yapılmaktadır. Bu nedenle ilimiz Yakutiye ilçesinde yaklaşık 10 gün önce gerçekleşen ve basında yer alan Sinan Erhan isimli vatandaşla polis ekipleri arasında yaşanan darp olayı ile ilgili olarak hemen idari ve adli tahkikat başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır."



- Erzurum