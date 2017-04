Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, oyunu Konya'da kullandı.



Davutoğlu, oyunu kullanmak üzere Meram Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesine geldi. 2240 nolu sandıkta oy kullanan Ahmet davutoğlu, referandum da milli iradenin tecelli edeceğini belirterek, "Bir kez daha vatandaşlık görevimizi yaptık. Referandumlar milli iradenin tecelli ettiği önemli süreçlerdir, demokratik bir süreçtir. TBMM'de onaylanan ve halkın onayına sunulan anayasa değişikliği için milletimiz bütün Türkiye'de sandıklara gitti. Her zaman söylediğimiz gibi bu demokratik süreçte görüş beyan eden her vatandaşımızın görüşü saygıdeğerdir. Çünkü nihayet referandum bir istişare, vatandaşa doğrudan sorma ve karar alma sürecidir. Bu anlamda şu ana kadar da son derece barış içinde güzel bir atmosferde referandum un işlediğini görüyoruz. Söylenen her şey söylenmiştir. Eminim herkes bu milletin iyiliği, geleceğinin parlak olması için çaba sarf eder. Şimdi artık söz milletindir, karar milletindir. Bütün gün sandığa giden vatandaşlarımızın düşünceleri ne olursa olsun, birbirlerine saygılı, muhabbetle bakmaları önemlidir. Akşam da karar ne tecelli ederse etsin, milli iradenin tecellisidir" dedi. - KONYA