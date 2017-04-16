Davutoğlu'nun Sandığından 'Evet' Çıktı

Eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun referandum da oy kullandığı Meram ilçesi Kürdan Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesi'ndeki 2240'nolu sandıkta 249 evet, 107 hayır oyu çıktı.

DAVUTOĞLU'NUN SANDIĞINDAN "EVET" ÇIKTI

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun referandum da oyunu memleketi Konya'da kullandı. Davutoğlu, Konya'da oyunu kullandığı Meram ilçesi Kürdan Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesi'ndeki 2240'nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Kullanılan 370 oydan, 14'ü geçersiz sayılırken, 249 evet, 107 hayır oyu çıktı.