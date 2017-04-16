Davutoğlu Referandum sonuçlarını beğendi: Milletimiz En Doğru Kararı Vermiştir

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, anayasa değişikliği referandumunun sonuçlanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ahmet Davutoğlu, "Milletimiz en doğru kararı vermiştir. Referandum sonucu ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Davutoğlu'nun tweeti:

