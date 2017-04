Davutoğlu, 'Konya Buluşması'Nda Konuştu

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "İnşallah 16 Nisan'da Mecliste kabul edilen bu anayasa değişikliği halkımızın, milletimizin onayına sunulacak. Her zaman şuna inandık. Bu millet her zaman doğru karar vermiştir. Söz de karar da milletin." dedi.



Davutoğlu, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması"nda yaptığı konuşmada, kritik bir evrede ve enerjilerini toplamaları gereken bir zamanda anayasaya değişikliğine gittiklerini ifade etti.



Anayasa paketini, AK Parti'nin firesiz oylarıyla Mecliste kabul ettiklerini belirten Davutoğlu, "İnşallah 16 Nisan'da mecliste kabul edilen bu anayasa değişikliği halkımızın, milletimizin onayına sunulacak. Her zaman şuna inandık. Bu millet her zaman doğru karar vermiştir. Söz de karar da milletin." ifadelerini kullandı.



Davutoğlu, sandıktan çıkan karar ne olursa olsun başlarının tacı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bu karar içinde, bu karar sürecinde, kim ne demiş olursa olsun, milli birliğimizi tahkim etmeliyiz ve omuz omuza vermeliyiz. Bu vesileyle şunu da bir Konyalı olarak esefle söylemek isterim ki biz, Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün AK Parti yetkilileri 'evet' de 'hayır' da diyen bizim kardeşimizdir. Kararlara saygılıyız, derken bir Konya Milletvekili çıkıp, 'Bunları denize dökeceğiz' dedi. İşte Konya Ovası burada ve deniz de İzmir'de. Bilsinler ki bu nefret kimseye fayda getirmez. Hepimiz, hep birlikte demeliyiz ki; 80 milyon kardeştir. Referandum millete istişare için başvurulan bir araçtır. Bu istişarede kim ne derse, hepimizin başımızın üstündedir. Bu birliğimizi, bu kardeşliğimizi kimse bozamayacaktır. Bilinsin ki bu Konya Milletvekilinin sözü hiçbir Konyalı'yı temsil etmemektedir. Konyalı nefret diline karşıdır. Konyalı muhabbet dilinin yanındadır."



"Onlara gereken cevabı vermeye devam edeceğiz"



Dünyanın çok büyük bir kriz sarmalının içinden geçtiğine dikkati çeken Davutoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"ABD'de, Avrupa Birliği'nde, dünyanın değişik yerlerinde ırkçılık ve İslamofobi yükseliyor. Halep'te kardeşlerimiz şehit edilirken, İdlib'te çocuklar ve bebekler kimyasal silahlarla katledilirken, Birleşmiş Milletler aciz, Rusya ve Çin gelen her kararı veto ediyor. Buradan Halep'e ve İdlib'e şehit çocuklarına selam olsun. Bu kriz sarmalının içerisinde Filistin kan ağlıyor, Filistin'de ezanlar susturuluyor. İslam dünyası kıskaca alınmış. Bu kıskaçta Türkiye hedef seçilmiş. Terör örgütleri her biri ayrı cepheden ayrı isimlerle, PKK'sıyla, FETÖ'süyle ve DEAŞ'ıyla saldırıya geçmiş. Uluslarası çevreler onları koruyor ama bizim aziz milletimiz var. Allah'ın izniyle, onlara gereken cevabı verdik, vermeye devam edeceğiz."



"Tek bir yürek olmak zorundayız"



Bugünlerde bu saldırılar karşısında, FETÖ'ye sahip çıkan uluslararası çevreler karşısında, PKK bayraklarını başkentlerinde dalgalandıran Avrupa ülkeleri karşısında, bakanları ülkelerine sokmayanlar karşısında tek bir yürek olmak zorunda olduklarını dile getiren Ahmet Davutoğlu, her bir vatandaşla omuz omuza kenetlenmiş bir şekilde geleceğe yürüyeceklerini bildirdi.



Davutoğlu, 17 Nisan sabahı birliği ve beraberliği tekrar tahkim etme günü olduğunun altını çizerek, "Bu milleti bölmek isteyenlere karşı 16 Nisan günü kim ne oy vermiş olursa olsun, 17 Nisan sabahı Türkiye'nin her bir köşesinde, hep beraber o gün uyandığımızda birbirimize selam verelim. Her komşu bir diğerine selam versin, tebessüm etsin. Türkiye'nin geleceği parlak olacak desin. O gün sabah kalktığımızda kimse kaos ve kriz çığırtkanlığı yapmasın. Elhamdülillah devletimizin başında 10 Ağustos 2014 günü sizlerin oyuyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımız var. 2019'a kadar da görevinin başında." diye konuştu.