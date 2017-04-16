Davutoğlu: Karar Milli İradenin Tecellisidir

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bugün bütün gün sandığa giden vatandaşlarımızın düşünceleri ne olursa olsun, birbirlerine saygıyla muhabbetle bakmaları önemlidir. Akşam karar ne şekilde tecelli ederse etsin, milli iradenin tecellisidir" dedi. Memleketi Konya'da bulunan eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte oyunu kullanacağı merkez Meram İlçesi Kürdan Mahallesi Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmaya geldi. 2240'nolu sandıkta oyunu kullanan Davutoğlu, bu demokratik süreçte her vatandaşın görüşünün saygıya değer olduğunu söyledi.