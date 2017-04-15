Davutoğlu'dan Referandum Öncesi Son Konuşma
AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya mitingine katılıp kürsüye çıktı.
AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya mitingine katılıp kürsüye çıktı. Referandum kampanyası boyunca gözlerden uzak duran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, halk oylamasına iki gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine katıldı. Davutoğlu, "Kimse kaos beklentisi içine girmesin. Onlara dünyayı dar ederiz. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. 17 Nisan ortak kimliğin ortak aklın günü olmalıdır. Büyük davaların günü olmalıdır" dedi.